Box-office mondial : "Rampage" continue à tout casser

On n'arrête plus Dwayne Johnson et son gorille géant. Numéro un du box-office pour le deuxième week-end consécutif, le film "Rampage : Hors de Contrôle" a jusqu'ici engrangé 283 millions de dollars de recettes dans le monde.

Solidement accroché à sa deuxième place, le film d'horreur "Sans un bruit" refuse d'être réduit au silence. Le thriller de John Krasinski ajoute 37 millions de dollars à sa cagnotte mondiale cette semaine, ce qui porte le total de son trésor de guerre à 207 millions de dollars.

De nouveau troisième, le champion de Spielberg "Ready Player One" s'offre 30,5 millions de dollars supplémentaires. Un score qui lui permet de passer la barre des 500 millions de dollars de bénéfices haut la main.

Box-office mondial au 23 avril 2018

1. Rampage : 78M$

2. Sans un bruit : 37M$

3. Ready Player One : 30,5M$

4. I Feel Pretty : 18,5M$

5. Super Troopers 2 : 14,7M$

6. Action ou Vérité : 12M$

7. 21 Karat : 10M$

8. Contrôle parental : 9,5M$

9. L'Île aux chiens : 9M$

10. Pierre Lapin : 6,6M$