Box-office mondial : "Ralph 2.0" passe en tête

"Ralph 2.0" détrône "Les Animaux Fantastiques : les crimes de Grindewald" à la tête du box-office mondial cette semaine. Les deux suites récoltent respectivement 59,4 et 51,4 millions de dollars de recettes. Sorti il y a un mois au cinéma, le biopic "Bohemian Rhapsody" enregistre 45 millions de plus et s'accroche à la troisième place.

"Ralph 2.0" rafle la première place au deuxième opus des "Animaux Fantastiques" cette semaine. Le film d'animation des studios Disney a récolté plus de 59 millions de dollars de recettes lors de ce premier week-end de décembre. Ce deuxième volet des aventures de Ralph cumule déjà plus de 206 millions de dollars de recettes dans le monde alors que sa sortie en France n'est prévue que pour le 13 février 2019.

Pourtant si le long-métrage, avec les voix de John C. Reilly, Gal Gadot ou encore Jane Lynch, arrive en tête du box-office mondial cette semaine, "Les Animaux Fantastiques : Les crimes de Grindelwald" domine le marché nord-américain avec 40,2 millions de dollars. Premier du classement mondial la semaine dernière, le second volet du spin-off de "Harry Potter" perd une place et se retrouve sur la deuxième marche avec 51,4 millions de dollars de recettes. Depuis sa sortie le 14 novembre en France, "Les Animaux Fantastiques : les crimes de Grindelwald" a engrangé plus de 519 millions de dollars dans le monde.

Toujours sur la troisième marche du podium, "Bohemian Rhapsody" conserve toujours sa place dans le trio de tête. Le biopic de Freddie Mercury continue d'attirer les spectateurs dans les salles obscures plus d'un mois après sa sortie au cinéma et rajoute plus de 45 millions à sa cagnotte. Un succès porté par l'interprétation remarquée de Rami Malek et qui se traduit par des recettes s'élevant à plus de 539 millions de dollars dans le monde.

À noter que "Le Grinch" arrive à faire mieux que la semaine passée et récolte plus de 44 millions de plus tandis que "Creed II" déçoit avec un peu plus de 26 millions de plus au box-office.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

1. Ralph 2.0 - 59.4

2. Les Animaux Fantastiques : les crimes de Grindelwald - 51.4

3. Bohemian Rhapsody - 45.1

4. Le Grinch - 44.8

5. Creed II - 26.8

6. A Cool Fish - 25.5

7. Robin des Bois - 19.8

8. Venom - 13.3

9. L'Exorcisme de Hannah Grace - 10.6

10. Apprentis Parents - 10.5