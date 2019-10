Box-office mondial : près de 850 millions de dollars de recettes pour le "Joker"

Plébiscité tant par la critique que par le public, le nouveau "Joker" avec Joaquin Phoenix s'est pourtant incliné face à la sortie du film chinois "Better Days" qui a raflé la première place du classement mondial, ont indiqué les chiffres récoltés par ComScore. "Maléfique : Le Pouvoir du Mal" prend la deuxième place tout en dominant le marché nord-américain.

Malgré un succès mondial depuis sa sortie, "Joker" de Todd Phillips rétrograde à la troisième place du classement mondial, a indiqué ComScore. Le drame chinois "Better Days", sorti ce vendredi 25 octobre en Chine, a engrangé plus de 85,2 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation au cinéma. Soit des recettes supérieures à celles du "Joker", qui a rajouté 66.7 millions de dollars de plus à son compteur.

"Joker" et "Maléfique 2" perdent une place

Pourtant, si le long-métrage asiatique a pris la tête du classement, le nouveau film mettant en scène l'ennemi juré de Batman atteint presque les 850 millions de dollars de recettes cumulés depuis sa sortie au cinéma dans le monde. Porté par Joaquin Phoenix, "Joker" perd néanmoins une place au box-office mondial, descendant ainsi sur la troisième et dernière marche du podium.

Devant lui, Angelina Jolie, dans "Maléfique : Le Pouvoir du Mal" subit également les assauts de la sortie de "Better Days" qui l'a fait reculer à la deuxième place, une semaine après avoir dominé le classement. La suite du film "Maléfique" des studios Disney a néanmoins récolté plus de 82,8 millions de dollars supplémentaires au cours de son deuxième week-end dans les salles obscures. Ses recettes totales s'élèvent désormais à plus de 293 millions de dollars dans le monde.

Sorti le 23 octobre 2019 en France et en Belgique, le dernier volet de la franchise "Terminator", intitulé "Terminator : Dark Fate" débarque directement à la septième place du box-office mondial avec plus de 12,8 millions de dollars engrangés. Le film d'action, qui signe le retour de Linda Hamilton, sortira le vendredi 1er novembre 2019 aux États-Unis. Pour son premier jour dans les cinémas français, 68 441 spectateurs s'étaient déplacés le mercredi 23 octobre dernier pour retrouver la fameuse Sarah Connor.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars)

1. Better Days - 85,2

2. Maléfique : Le Pouvoir du Mal - 82,8

3. Joker - 66,7

4. La Famille Addams - 22,2

5. Retour à Zombieland - 20,6

6. Gemini Man - 16,7

7. Terminator : Dark Fate - 12,8

8. Abominable - 11,3

9. Countdown - 10,7

10. Black And Blue - 8,3