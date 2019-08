Box-office mondial : "Once Upon A Time In Hollywood" double "Fast and Furious"

Suite à sa sortie en France et au Royaume-Uni, "Once Upon a Time in Hollywood" s'est imposé devant "Fast and Furious : Hobbs and Shaw", leader du box-office depuis deux semaines. De son côté, Disney subsiste avec "Le Roi Lion" une nouvelle fois dans le trio de tête depuis sa sortie.

Deux petits tours et puis s'en va. Après deux semaines de domination au box-office mondial, le spin-off de "Fast and Furious" rétrograde à la deuxième place derrière le nouveau Tarantino. "Once Upon a Time in Hollywood" s'empare de la première place du classement avec 61.3 millions de dollars de recettes récoltés dans le monde. Si le neuvième film du cinéaste a du mal à convaincre le marché américain, à l'international Quentin Tarantino séduit toujours. Sorti le 14 août dernier en France, le thriller porté par Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie a attiré 192.373 spectateurs pour son premier jour dans les salles obscures.

Dwayne "The Rock" Johnson, Jason Statham et Idris Elba descendent d'une marche sur le podium. "Fast and Furious : Hobbs ans Shaw" se retrouve deuxième du box-office de cette semaine pour leur troisième semaine à l'affiche. Avec 59.8 millions de dollars supplémentaires, les recettes totaux du film d'action s'élèvent désormais à plus de 437 millions de dollars.

Avec la percée de "Once Upon a Time in Hollywood", le remake en live-action du "Roi Lion" perd également une place au classement et se contente de la troisième place. Le classique de Disney revisité par Jon Favreau amasse 71.4 millions de plus depuis sa sortie le 17 juillet dernier au cinéma en France. Un succès rugissant qui a déjà enregistré plus de 8.4 millions d'entrées dans l'hexagone. Les recettes mondiales ont quant à elles dépassé 1.4 milliard de dollars.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

01. Once Upon A Time In Hollywood - 61.3

02. Fast and Furious : Hobbs and Shaw - 59.8

03. Le Roi Lion - 45.7

04. Ne Zha -39.4

05. Angry Birds : Copains comme cochons - 29.9

06. Good Boys - 23.1

07. Bodies at Rest - 18.9

08. The Bravest - 15.9

09. Dora et la Cité perdue - 15.1

10. Scary Stories - 14.4