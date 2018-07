Box-office mondial : "Mission : Impossible - Fallout", Tom Cruise réussit sa mission

Sixième opus de la saga, "Mission : Impossible - Fallout" ne faiblit pas et gagne la première place du box-office avec 153,5 millions de dollars de recette. La comédie chinoise "Hello Mr. Billionaire" passe devant le film d'animation du moment "Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses".

Alors qu'il ne sortira en Belgique que le 1er août prochain, "Mission : Impossible - Fallout", de Christopher McQuarrie, réalise un très bon démarrage outre-Atlantique puisqu'il se place en première place du box-office mondial. Avec plus 92 millions de dollars perçus pour son premier week-end sur le sol américain, le film avec Tom Cruise et Henry Cavill cumule au total plus de 153,5 millions de dollars dans le monde.

En deuxième place, on retrouve une fois de plus un film chinois. "Hello Mr. Billionaire" de Da-Mo Peng et Fei Yan décroche la médaille d'argent du box-office mondial après sa sortie en Chine et aux Etats-Unis. Un joli succès pour cette comédie qui cumule 129,5 millions de dollars dans le monde mais dont aucune date française n'a été dévoilée.

Le film d'animation "Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses" reste dans le peloton de tête avec 43,3 millions de dollars ce week-end. Depuis sa sortie, la comédie frôle les 300 millions de dollars de recettes dans le monde.

Grosse déception pour Dwayne "The Rock" Johnson avec "Skyscraper" qui passe de la première place la semaine dernière, à la septième cette semaine avec seulement 23,1 millions de recettes en plus.

Top 10 du Box-office mondial (en million de dollars) :

1. Mission : Impossible - Fallout : 153.5

2. Hello Mr. Billionaire - 129.5

3. Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses - 43.3

4. Detective Dee : La Légende des rois célestes - 42.9

5. Mamma Mia! Here We Go Again - 41.6

6. Les Indestructibles 2 - 27.1

7. Skyscraper - 23.1

8. Ant-Man et la Guêpe - 19.9

9. Jurassic World - Fallen Kingdom - 17.6

10. The Equalizer 2 - 15.9