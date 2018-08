Box-office mondial : "Mission : Impossible - Fallout" persiste en haut du classement

Tom Cruise continue de grimper au sommet du box-office mondial. Avec "Mission : Impossible - Fallout", le réalisateur Christopher McQuarrie cumule 111 millions de dollars rien que ce week-end. Le sixième opus des aventures d'Ethan Hunt atteint quasiment les 330 millions de dollars au box-office dans le monde depuis sa sortie dans les salles américaines, le 27 juillet dernier.

"Hello Mr. Billionaire" persiste à la seconde place. La comédie chinoise de Da-Mo Peng et Fei Yan s'accroche à la deuxième marche du podium avec 64.5 millions de dollars récoltés ce week-end, propulsant ses recettes au box-office mondial à 289.9 millions de dollars.

Un autre film asiatique complète ce podium. "Along With The Gods : The Last 49 Days" décroche la troisième place du classement avec 37.6 millions de dollars cumulés ce week-end. Le film fantastique sud-coréen réalise un bon démarrage, un an après la sortie du premier opus "Along With The Gods : Two Worlds" qui avait récolté plus de 109 millions dans le monde.

"Mamma Mia ! Here We Go Again" déçoit en tombant à la cinquième place avec 28.3 millions récoltés ce week-end tandis que "Jean-Christophe & Winnie" avec Ewan McGregor arrive devant, en quatrième position. Le film d'animation sortira en Belgique ce mercredi 8 août.

Top 10 du Box-office mondial (en million de dollars) :

1. Mission : Impossible - Fallout - 111

2. Hello Mr. Billionaire - 64.5

3. Along With The Gods : The Last 49 Days - 37.6

4. Jean-Christophe & Winnie - 29.8

5. Mamma Mia ! Here We Go Again - 28.3

6. Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses - 26.2

7. Les Indestructibles 2 - 24.0

8. Ant-Man et la Guêpe - 17.3

9. L'espion qui m'a larguée - 13.0

10. Detective Dee : The Four Heavenly Kings - 12.5