Box-office mondial : "Mission : Impossible - Fallout" fait une remontée fracassante

Alors que Tom Cruise avait coulé face à la sortie en Chine de "Ant-Man et la Guêpe", le sixième opus de la franchise reprend sa place de premier de la classe. Derrière, la comédie "Crazy Rich Asians" et le blockbuster de l'été "En eaux troubles" font le jeu de la chaise musicale et se retrouvent respectivement à la deuxième et troisième place du classement.

Alors que le film d'action était retombé à la quatrième place la semaine dernière, voilà que "Mission : Impossible - Fallout" revient en force en tête du box-office mondial. Le film de Christopher McQuarrie a cumulé 96,1 millions de dollars ce premier week-end de septembre pour arriver à un total de plus de 647 millions de dollars depuis sa sortie. Une performance pour les héros du film, Tom Cruise et Henry Cavill, qui viennent de terminer leur tournée de presse en Chine. Ils détrônent facilement le dernie-né des studios Marvel, "Ant-Man et la Guêpe" qui descend de la première à la quatrième place avec plus de 17,1 millions de dollars récoltés ce week-end. Evangeline Lily et Paul Rudd sont tout de même à la tête de plus de 594 millions de dollars de recettes dans le monde depuis la sortie du film fantastique.

La comédie au casting 100% asiatique passe devant le blockbuster de l'été "En eaux troubles". Avec plus de 32,6 millions de dollars, le film signé Jon Chu avec Michelle Yeoh ("Tigre et Dragon") et Ken Yeong ("Community") remporte la médaille d'argent. Juste derrière, on retrouve le film musclé "En eaux troubles" de Jon Turteltaub qui a réussi à amasser plus de 28,2 millions de dollars ce week-end. Néanmoins, Jason Statham descend d'une marche sur le podium pour arriver troisième.

Spike Lee continue de décevoir avec son film engagé "BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan" qui n'arrive même pas dans le top 10 du box-office mondial ce week-end. Pourtant, le film qui mélange histoire, humour et action, gagne une place pour se retrouver à la douzième position avec un peu plus de 8,9 millions de dollars de recette récoltés ce week-end. Spike Lee avait tout de même remporté le Grand prix lors du 71e Festival de Cannes en mai 2018.

Top 10 du Box-office mondial (en millions de dollars) :

1. Mission : Impossible - Fallout - 96,1

2. Crazy Rich Asians - 32,6

3. En eaux troubles - 28,2

4. Ant-Man et la Guêpe - 17,1

5. Hôtel Transylvanie 3 - Des vacances montreuses - 13,8

6. Les Indestructibles 2 - 12,7

7. Searching - 11,6

8. Equalizer 2 - 11,4

9. Alpha - 11

10. Jean-Christophe & Winnie - 9.7



AFP