Box-office mondial : M. Night Shyamalan s'impose avec "Glass"

A peine sorti au cinéma, le dernier film de M. Night Shyamalan monte directement sur la première marche du podium. "Glass" a récolté plus de 89 millions de dollars de recettes dans le monde ce week-end, détrônant ainsi le roi des mers "Aquaman", désormais à la troisième place. Le spin-off de "Transformers", "Bumblebee", se maintient quant à lui à la deuxième position avec plus de 25 millions de dollars de recettes supplémentaires.

"Aquaman" n'a pas fait le poids face au trio dantesque de M. Night Shyamalan qui signe un retour gagnant avec son thriller "Glass". Le film, qui marque la fin de la trilogie après "Split" et "Incassable", s'impose à la première place du box-office mondial avec plus de 89 millions de dollars récoltés cette semaine. Bruce Willis, Samuel L. Jackson et James McAvoy ont réussi à faire mieux que Hailee Steinfeld dans "Bumblebee" et Jason Momoa dans "Aquaman" qui se disputaient le top du box-office depuis fin décembre.

Deuxième du classement la semaine dernière, "Bumblebee", le spin-off de "Transformers", conserve sa place en ajoutant plus de 25 millions à sa cagnotte. Le film d'action cumule plus de 412 millions de dollars de recettes depuis sa sortie dans les salles obscures en décembre dernier.

Même s'il reste dans le trio de tête, le roi des mers perd tout de même deux places au box-office mondial. Cette semaine, "Aquaman" se retrouve sur la troisième marche du podium. Jason Momoa, ancien acteur de "Game of Thrones", continue tout de même son ascension en capitalisant plus de 24 millions de dollars de plus à ses recettes mondiales. Un succès conforté par une affluence toujours aussi importante plus d'un mois après sa sortie dans les salles obscures. La semaine dernière, le super-héros DC avait dépassé le cap symbolique du milliard de dollars de recettes dans le monde.

A noter que le biopic primé aux derniers Golden Globes, "Bohemian Rhapsody", fait toujours partie du top 10 du classement mondial, presque trois mois après sa sortie au cinéma, et frôle désormais les 800 millions de dollars de recettes.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

1. Glass - 89,1

2. Bumblebee - 25,6

3. Aquaman - 24,6

4. The Upside - 17,8

5. Escape Room - 14,8

6. Dragon Ball Super : Broly - 14

7. Bohemian Rhapsody - 13,6

8. Spider-Man : New Generation - 12

9. Ralph 2.0 - 11,4

10. Le Retour de Mary Poppins - 11,2