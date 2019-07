Box-office mondial : "Le Roi Lion" fait mieux que le dernier Tarantino

"Le Roi Lion" n'a pas fini de rugir. Le remake du classique de Disney en live-action atteint des sommets moins de deux semaines seulement après sa sortie au cinéma. Réalisé par Jon Favreau et porté par un casting vocal original exceptionnel grâce à la superstar Beyoncé Knowles-Carter et au chanteur primé Donald Glover, le film d'animation frôle déjà le milliard de dollars de recettes. Pour son deuxième week-end au box-office mondial, "Le Roi Lion" a engrangé plus de 218 millions de dollars supplémentaires, portant ainsi ses recettes totales à plus de 962 millions de dollars dans le monde. Il s'empare logiquement de la première place du box-office mondial.

Une performance pour Disney qui se paye même le luxe de faire mieux que le dernier film de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", pourtant très attendu avec son casting trois étoiles porté par Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Son hommage à Hollywood a récolté un peu plus de 40 millions de dollars de recettes dans le monde pour son premier week-end d'exploitation. Il faut dire que la nouvelle réalisation du cinéaste légendaire est disponible pour le moment dans très peu de pays. En Belgique, il sortira le 14 août prochain.

En seconde position, c'est le film d'animation chinois "Ne Zha" qui s'impose avec un peu plus de 83 millions de dollars.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

1. Le Roi Lion - 218,3

2. Ne Zha - 83,1

3. Once Upon a Time in Hollywood - 40,3

4. Spider-Man : Far From Home - 33,2

5. Toy Story 4 - 29,3

6. Looking Up - 17,3

7. Aladdin - 9,9

8. Comme des bêtes 2 - 8

9. Crawl - 7,4

10. Yesterday - 6,6