Box-office mondial : Le film chinois "The Wandering Earth" se maintient en tête

Cette semaine, le trio de tête reste quasiment le même que la semaine dernière. Le long-métrage asiatique "The Wandering Earth" reste premier du classement tout comme "La Grande Aventure Lego 2" qui conserve sa troisième place. Seul "Crazy Alien" laisse sa place au très attendu "Alita : Battle Angel" qui débarque directement à la deuxième place.

Pour la deuxième semaine consécutive, le film chinois "The Wandering Earth" conserve la première place au box-office mondial. Le long-métrage futuriste rajoute plus de 96 millions de dollars de plus à ses recettes mondiales alors que la superproduction reste encore inédite sur le continent européen. Malgré une baisse significative par rapport à la semaine dernière, "The Wandering Earth" cumule tout de même plus de 609 millions de dollars de recettes dans le monde.

Très attendu par les fans du manga "Gunnm", son adaptation "Alita : Battle Angel" décroche la médaille d'argent pour son premier week-end d'exploitation au cinéma. Ecrit et produit par James Cameron ("Avatar"), le blockbuster futuriste a réussi à engranger plus de 83.9 millions de dollars de recettes dans le monde cette semaine. Une réussite qui lui permet d'atteindre plus de 130 millions de dollars de recettes dans le monde depuis sa sortie le 13 février dernier au cinéma.

Alors qu'il ne sortira que ce mercredi 20 février en Belgique, "La Grande Aventure Lego 2" monte sur la troisième et dernière marche du podium. Avec plus de 33 millions de dollars de recettes récoltés lors de son premier week-end au cinéma, le film d'animation se maintient en troisième position comme la semaine dernière. Reste à savoir si la suite de "La Grande Aventure Lego" fera mieux que son premier opus qui avait réuni 96.272 petits et grands dans l'obscurité des salles de cinéma.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

1. The Wandering Earth - 96,9

2. Alita: Battle Angel - 83,9

3. La Grande Aventure Lego 2 - 33,3

4. Crazy Alien - 28.1

5. Pegasus -25,7

6. Dragons 3 : Le monde caché - 21.7

7. Happy Death Day 2 You - 21,6

8. Isn'it Romantic - 14.2

9. What Men Want - 13.1

10. Green Book : Sur les routes du sud - 11.7