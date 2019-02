Box-office mondial : le film chinois "The Wandering Earth" crée la surprise

Pour cette nouvelle semaine, le cinéma chinois s'impose au box-office mondial. Deux films de science-fiction, "The Wandering Earth" et "Crazy Alien" prennent respectivement la première et la deuxième place du classement, devant le film d'animation "La Grande Aventure Lego 2".

Inédit en France, "The Wandering Earth" de Frant Gwo s'installe directement à la première place du box-office mondial. Le film de science-fiction a récolté plus de 172 millions de dollars de recettes dans le monde. Un succès dû en partie à sa sortie en Chine le 5 février dernier, qui fut également le premier jour du Nouvel An chinois 2019.

Egalement plébiscité par le public de l'Empire du Milieu, "Crazy Alien" a engendré un peu plus de 77 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end d'exploitation. Pour le moment, aucune date de sortie pour la France et les Etats-Unis n'a été avancée.

Deuxième opus tiré du célèbre jeu de construction "Lego", "La Grande Aventure Lego 2" prend la troisième place au box-office. Le film d'animation réalisé par Mike Mitchell a remporté plus de 53 millions de dollars de recettes pour son premier week-end au grand écran. Il faudra attendre le 20 février prochain pour découvrir les nouvelles aventures de ces petits personnages jaunes. Sortie en 2014, le premier opus avait récolté plus de 469 millions de dollars de recettes dans le monde.

Premier du classement la semaine dernière, "Dragons 3 : Le monde caché" dégringole à la cinquième place en rajoutant néanmoins un peu plus de 38 millions de dollars à ses recettes mondiales.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

1. The Wandering Earth - 172,7

2. Crazy Alien - 77,7

3. La Grande Aventure Lego 2 - 53,1

4. Pegasus - 52,4

5. Dragons 3 : Le monde caché - 38,2

6. Alita : Battle Angel - 32

7. Boonie Bears : Blast into the Past - 27,8

8. What Men Want - 19

9. Extreme Job - 18,2

10. Green Book : Sur les routes du sud - 15