Box-office mondial : "La Nonne" retrouve la première place

Après avoir été détrôné par "The Predator", "La Nonne" revient à la première place du classement alors que le film de science-fiction redescend à la troisième marche du podium. Entre les deux, c'est "La Prophétie de l'Horloge" qui décroche la deuxième place alors que le film ne sortira que le 26 septembre prochain en France.

Le dernier film tiré de la franchise "Conjuring" continue d'attirer les foules. Le film d'horreur "La Nonne" reprend la tête du classement mondial de ce week-end. Avec plus de 45 millions de dollars récoltés ce week-end dans le monde, les recettes mondiales du film signé Corin Hardy s'élèvent désormais à plus de 292 millions de dollars. En France, le long-métrage avec Bonnie Aarons, Taissa Farmiga et Demián Bichir s'est également imposé numéro un du classement. "La Nonne" est à ce jour, le succès de l'année pour la Warner Bros. et ce dans vingt-six pays, rapporte Variety.

En deuxième position, "La Prophétie de L'Horloge" décroche la médaille d'argent. Le film fantastique réalisé par Eli Roth a récolté déjà plus de 35 millions dans le monde ce week-end. Un démarrage en trombe porté par Jack Black et Cate Blanchett alors que le film ne sortira en France que le mercredi 26 septembre prochain.

Le quatrième film de la franchise "Predator" séduit toujours autant les courageux. Intitulé simplement, "The Predator", le film signé Shane Black arrive sur la troisième marche du podium avec 24 millions de dollars récoltés ce week-end. Alfie Allen ("Game of Thrones"), Olivia Munn ("Ocean's 8"), Sterling K. Brown ("This is Us") ou encore Yvonne Strahovski ("The Handmaid's Tale") font partie du casting. Le film de science-fiction ne sortira en France que le 17 octobre prochain.

Top 10 du box-office monde (en millions de dollars)

01. La Nonne - 45.6

02. La Prophétie de l'Horloge - 35.5

03. The Predator - 24

04. Golden Job - 23.2

05. Johnny English contre-attaque - 17.2

06. L'Ombre d'Emily - 15.6

07. Crazy Rich Asians - 11.6

08. Mission : Impossible - Fallout - 9.1

09. L Storm - 9

10. The Great Battle - 8.9



AFP