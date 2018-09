Box-office mondial : "La Nonne" prend la première position

Avec un premier week-end tonitruant, le film d'horreur "La Nonne" prend directement la tête du box-office, amassant pas moins de 131 millions de dollars. Avec une sortie prévue en Belgique le 12 septembre, ce dérivé de la franchise "Conjuring" détrône "Mission : Impossible - Fallout".

"Fallout", avec Tom Cruise, a généré 42,4 millions de dollars et descend à la deuxième place du box-office pour ce week-end. Malgré cette légère baisse, le film d'action réalisé par Christopher McQuarrie cumule depuis sa sortie 726,6 millions de dollars dans le monde, faisant de cet épisode le plus gros succès de la saga.

La comédie 100% asiatique "Crazy Rich Asians" continue sa ruée vers l'or hollywoodien en restant dans le top 3 du box-office mondial ce week-end. Avec la percée de "La Nonne", la comédie romantique teintée de drame perd une place et se retrouve à la troisième marche du podium. Le film réalisé par Jon Chu avec Michelle Yeoh ("Tigre et Dragon") et Ken Yeong ("Community") remporte 19,2 millions de dollars de recette. Le long métrage, dont les recettes mondiales s'élèvent désormais à 164,7 millions de dollars, sortira le 10 octobre prochain en France.

Top 10 du Box-office mondial (en millions de dollars) :

1. La Nonne - 131

2. Mission : Impossible - Fallout - 42.4

3. Crazy Rich Asians - 19.2

4. En eaux troubles - 17.3

5. Peppermint - 14.6

6. Searching - 12

7. Alpha - 8.8

8. Ant-Man et la Guêpe - 7.6

9. Equalizer 2 - 7

10. Les Indestructibles - 6.9



AFP