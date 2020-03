Box-office mondial : L'"Homme Invisible" court plus vite que "Sonic, le film"

Elisabeth Moss s'affiche en tête du box-office mondial avec "Invisible Man" et ses 49,2 millions de dollars récoltés pour son premier week-end, rapporte Comscore. Le thriller double "Sonic, le film" qui rétrograde à la deuxième place tandis que Harrison Ford et Omar Sy résistent avec "L'Appel de la forêt" sur la dernière marche du podium.

Visiblement, le thriller aux airs de film d'horreur "Invisible Man" a séduit son public. Le film de Leigh Whannell avec Elisabeth Moss s'affiche en tête du box-office mondial avec 49.2 millions de dollars de recettes récoltés dans le monde pour son premier week-end au cinéma. Le long-métrage, sorti le 26 février dernier en France, s'était déjà imposé en tête du box-office national.

Un joli succès pour la star de la série "The Handmaid's Tale" qui détrône par la même occasion "Sonic, le film". Premier du box-office mondial depuis deux semaines, le petit hérisson bleu perd une place et se retrouve sur la deuxième marche en ramassant au passage 42,8 millions de dollars de recettes supplémentaires, élevant ses recettes mondiales à plus de 265,4 millions de dollars au total.

Un constat similaire pour "L'Appel de la forêt". Le film fantastique avec Harrison Ford et Omar Sy descend d'une marche. Avec plus de 24,2 millions de dollars de recettes cumulés dans le monde, l'adaptation du roman de Jack London ferme ce trio de tête.

Pour "Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn", c'est la dégringolade. Le film, spin-off de "Suicide Squad" mené par Margot Robbie, passe de la troisième à la sixième place tandis que de son côté, "The Gentlemen" de Guy Ritchie fait une remontada, de la dixième à la quatrième place.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

01. Invisible Man - 49,2

02. Sonic, le film - 42,8

03. L'Appel de la forêt - 24,2

04. The Gentlemen - 9,5

05. Bad Boys For Life - 9,2

06. Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn - 8,7

07. 1917 - 8

08. Le Voyage du Dr. Dolittle - 7,4

09. Parasite - 7,3

10. My Hero Academia: Heroes Rising - 6,4