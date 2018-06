Box-office mondial : "Jurassic World : Fallen Kingdom" repasse en tête

Les dinosaures n'ont pas dit leur dernier mot. "Jurassic World" revient à la charge du box-office mondial devant "Les Indestructibles 2" tandis que "Ocean's 8" conserve la troisième position.

"Les Indestructibles 2", qui sortira en Belgique ce mercredi 28 juin, perd la première place du box-office mondial mais arrive tout de même deuxième avec plus de 137 millions de dollars récoltés lors du dernier week-end. Un succès phénoménal pour la suite des aventures de la famille de super-héros qui a réalisé un démarrage record lors de sa sortie aux Etats-Unis. Le film des studios Pixar atteint déjà plus de 485 millions de recettes dans le monde.

Chris Pratt et ses dinosaures retrouvent le haut du classement avec "Jurassic World : Fallen Kingdom" de Juan Antonio Bayona. Le film, issu de la franchise à succès, décroche de nouveau la premier place du podium en récoltant plus de 256 millions de dollars ce week-end. Les recettes mondiales s'élèvent désormais à plus de 711 millions de dollars.

Les femmes intrépides du film "Ocean's 8" stagnent à la troisième place. Sandra Bullock et Cate Blanchett réussissent à amasser plus de 38 millions pour ce nouveau week-end alors que le film est sorti le 8 juin dernier aux Etats-Unis. Placé devant "Deadpool 2", quatrième du box-office mondial ce week-end, "Ocean's 8" de Gary Ross ne réalise pourtant pas de braquage au niveau mondial. Le film d'action ne récolte "que" plus de 170 millions de recettes dans le monde contre plus de 707 millions pour le film de David Leitch.

Top 10 du Box-office mondial (en million de dollars) :

1. Jurassic World : Fallen Kingdom - 256,7

2. Les Indestructibles 2 - 137,7

3. Ocean's 8 - 38,5

4. Deadpool 2 - 10,5

5. Tag - 8,2

6. Hérédité - 7,5

7. Lobster Cop - 6,7

8. Solo : A Star Wars Story - 6,6

9. The Accidental Detective 2 - 5,3

10. Avengers : Infinity War - 3,7