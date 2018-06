Box-office mondial : "Jurassic World 2" en tête, "Avengers : Infinity War" se rapproche des 2 milliards

Pour son premier week-end au box-office international, Chris Pratt mène "Jurassic World : Fallen Kingdom" à la première place du classement suivi par "Ocean's 8" et "Deadpool 2". Un week-end qui permet encore à "Avengers : Infinity War" de se rapprocher des deux milliards de dollars de recette tandis que le dernier "Star Wars" continue de décevoir.

Alors que le film n'est pas encore sorti aux États-Unis, "Jurassic World : Fallen Kingdom" de Juan Antonio Bayona décroche tout de même la première place au box-office international. Mené par Chris Pratt, le film issu de la franchise culte des années 1990 réussit à cumuler plus de 151M$ de recette. Un succès qui devrait encore plus se confirmer avec sa sortie sur le sol américain le 22 juin prochain.

De leurs côtés, les actrices d'"Ocean's 8" réalise un bon premier week-end avec plus de 53M$ au box-office international. Onze ans jour pour jour après la sortie du dernier film "Ocean's Thirteen", le film de Gary Ross avec Sandra Bullock, Cate Blanchett ou encore Rihanna arrive en deuxième place du classement. Sortie dans les salles américaines le 8 juin dernier, les Belges devront attendre le 13 juin prochain pour assister aux exploits criminelles de ces drôles de dames.

L'anti-héros Deadpool continue d'attirer des fans de l'univers Marvel dans les salles obscures après pres d'un mois d'exploitation. Troisième de ce classement international, "Deadpool 2" de David Leitch a encore engrangé ce week-end plus de 32M$ au box-office et atteint désormais les 655M$ . Ryan Reynolds réussit même l'exploit de dépasser une fois de plus "Solo : A Star Wars Story" de Ron Howard. Le dernier film de la franchise "Star Wars" n'arrive toujours pas à convaincre le public et a même signé le pire démarrage de la saga.

Tranquillement mais sûrement, le dernier "Avengers : Infinity War" continue de grimper vers les deux milliards de dollars de recette. Le blockbuster des frères Russo a cumulé 1.998 milliard de dollars au box-office depuis sa sortie.

Top 10 du Box-office mondial (en million de dollars) :

1. Jurassic World : Fallen Kingdom - 151,1

2. Ocean's 8 - 53,7

3. Deadpool 2 - 32,1

4. Solo : A Star Wars Story - 26,4

5. Avengers : Infinity War - 17,7

6. Hérédité - 16,5

7. Toilettes : Un histoire d'amour - 9

8. How Long Will I Love U - 8,5

9. Happiness Is Coming - 6,9

10. Black Water - 6,2