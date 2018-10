Box-office mondial : "Halloween" toujours en tête

Le film d'horreur avec Jamie Lee Curtis conserve la tête du box-office mondial pour la deuxième semaine consécutive, grâce aux 57,6M$ amassés le week-end dernier. "A Star is Born" et "Venom" restent quant à eux sur le podium.

Peu de changement cette semaine au box-office mondial. "Halloween" garde son avance sur la concurrence avec 57,6M$ en plus sur sa cagnotte, qui s'élève désormais à 172,3M$. Première réalisation de Bradley Cooper, qui se met en scène aux côtés de Lady Gaga, "A Star is Born" passe sur la deuxième marche avec 31,7M$ supplémentaires. Le drame musical et romantique passe devant "Venom" qui cumule depuis sa sortie 508,4M$ à travers le monde.

A noter cette semaine l'arrivée de "Bohemian Rhapsody", le biopic de Freedie Mercury et de son groupe Queen s'installe en 7e position. Le film se place devant "First man", autre biopic consacré cette fois-ci à Neil Armstrong, qui peine à décoller avec seulement 74,5M$ de gagnés depuis sa sortie le 11 octobre dernier.

Top 10 du box-office mondial au 28 octobre :

01. Halloween : 57,6M$

02. A Star is Born : 31,7M$

03. Venom : 28,1M$

04. Yéti & Compagnie : 22M$

05. The Predator : 20,7M$

06. Chair de poule 2 : Les Fantômes d'Halloween : 17,8M$

07. Bohemian Rhapsody : 12,2M$

08. First Man : 11,2M$

09. Hunter Killer : 9,85M$

10. Johnny English 3 : 8,7M$