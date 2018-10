Box-office mondial : "Halloween" détrône "Venom"

A peine sortie en Amérique du Nord que le film d'horreur, qui marque le grand retour de Jamie Lee Curtis dans la saga, prend la tête du box-office mondial avec plus de 90M$ de recettes et relègue "Venom" en deuxième place.

Attendu le 24 octobre dans les salles, "Halloween" rencontre déjà un beau succès à l'étranger. En tête du box-office nord-américain, le film de David Gordon Green a récolté ce week-end 91,8M$ à travers le monde, surpassant largement l'ancien leader "Venom" et ses 50,4M$, qui tombe à la deuxième place. Depuis sa sortie en salles, le film avec Tom Hardy et Michelle Williams a cumulé 461,8M$.

"A Star is Born", première réalisation de Bradley Cooper" reste dans le trio de tête avec 42,1M$ récoltés le week-end dernier. "First Man" s'accroche dans les premières places. Le biopic de Neil Armstrong avec Ryan Gosling et Claire Foy descend en quatrième place avec près de 22M$ engrangés la semaine dernière.

Top 10 du box-office mondial :

01. Halloween : 91,8M$

02. Venom : 50,4M$

03. A Star is Born : 42,1M$

04. First Man : 21,96M$

05. Yéti & Compagnie : 20,6M$

06. Chaire de poule 2 : Les Fantômes d'Halloween : 15,9M$

07. Project Gutenberg : 14,7M$

08. The Hate U Give : 7,5M$

09. Night School : 6,5M$

10. Sale temps à l'hôtel El Royale : 5,8M$