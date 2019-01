Box-office mondial : "Glass" de M. Night Shyamalan toujours au top

Le réalisateur de "Split" a largement réussi son retour avec le troisième volet de sa trilogie. "Glass" conserve la première place du box-office mondial pour la deuxième semaine d'affilée. "Deadpool" revient également en force sur le marché chinois avec sa version plus soft "Once Upon a Deadpool" qui débarque directement en deuxième position. Derrière, la comédie sud-coréenne "Extreme Job" crée la suprise en dépassant les blockbusters "Aquaman" et "Bumblebee", présents dans le trio de tête la semaine dernière.

Pour la deuxième semaine consécutive, M. Night Shyamalan s'impose en tête box-office mondial avec "Glass". Le troisième volet de la saga du réalisateur de "Incassable" et "Split" a récolté plus de 42 millions de dollars de recettes dans le monde. Porté par le trio Bruce Willis/James McAvoy/Samuel L. Jackson, le long-métrage cumule plus de 162 millions de dollars depuis sa sortie dans les salles obscures le 16 janvier dernier. Les deux premiers opus, "Incassable" et "Split" avaient engrangé respectivement plus de 247 millions de dollars et plus de 278 millions de dollars de recettes au box-office mondial.

Des mois après sa sortie sur le sol américain, "Deadpool 2" arrive dans l'Empire du Milieu avec une version soft baptisée "Once Upon a Deadpool". Le film version tout public qui a largement adouci son langage a su s'attirer les faveurs des spectateurs chinois et débarque à la deuxième place du classement mondial. "Once Upon a Deadpool" signe son premier lancement sur grand écran en Chine et récolte plus de 21 millions de dollars.

La comédie d'action sud-coréenne "Extreme Job" arrive directement sur la troisième marche du podium. Le long-métrage a engendré plus de 20 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d'exploitation. Le film devance de peu le blockbuster "Aquaman", juste derrière avec un peu plus de 15 millions de dollars.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

01. Glass - 42,6

02. Deadpool 2 - 21,4

03. Extreme Job - 20,5

04. Aquaman - 15.1

05. Creed II - 13,8

06. The Upside - 13,3

07. Bumblebee - 11,9

08. Escape Room - 11,7

09. Bohemian Rhapsody - 11,3

10. Green Book : Sur les routes du sud - 11,1