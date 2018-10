Box-office mondial : "First Man" n'arrive pas à dépasser "Venom"

"Venom" et "A Star Is Born" conservent facilement la tête du box-office mondial. Tout juste sorti, le film "First Man" avec Ryan Gosling obtient la médaille de bronze mais pourrait bien s'inscrire dans la durée.

Sortie le 12 octobre dernier sur le sol américain, le film avec Ryan Gosling, "First-Man" s'incline face à la surpuissance de "Venom" incarné par Tom Hardy. Le long-métrage de Damien Chazelle a débuté avec 25,1 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d'exploitation, pas assez pour battre le dernier blockbuster "Venom" ainsi que le premier film réalisé par Bradley Cooper, "A Star Is Born". Malgré cette déception, le long-métrage, qui revient sur la vie exceptionnelle de Neil Armstrong et sur sa mission Apollo 11, pourrait bien faire la différence sur la durée : "Ces résultats du week-end sont juste un point de départ. [...] C'est plus un marathon, pas un sprint", a tenu à préciser Jim Orr, président de la distribution nationale chez Universal. En France, le film sera disponible le 17 octobre.

Pourtant, "Venom" montre toujours autant les dents. Le super-méchant interprété par Tom Hardy continue sa progression au box-office mondial et ajoute 105,4 millions de dollars à son compteur. Le film d'action de Ruben Fleischer atteint désormais 378,1 millions de dollars de recettes récoltés dans le monde.

Quant à "A Star Is Born", le premier film réalisé par Bradley Cooper se maintient malgré tout à la deuxième place. Avec 48,2 millions de dollars de plus, le drame romantique sur fond de musique country réussit à attirer les faveurs du public. Un succès qui atteint même les plateformes de streaming puisque la bande-originale du film se place en tête des ventes d'albums et de singles avec la chanson "A Star Is Born". En France, le long-métrage qui met en scène Lady Gaga aux côtés de Bradley Cooper a rassemblé 46.023 spectateurs lors de sa sortie le 3 octobre dernier.

Top 10 du box-office monde (en millions de dollars)

01. Venom - 105.4

02. A Star Is Born - 48.2

03. First Man - 25.1

04. Yéti & Compagnie - 23.8

05. Project Gutenberg - 22.3

06. Chair de poule 2 : Les Fantômes d'Halloween - 19.9

07. Johnny English contre-attaque - 11.5

08. Sale temps à l'hôtel El Royale - 11.2

09. Night School - 10.2

10. La Prophétie de l'horloge - 9.5