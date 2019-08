Box-office mondial : "Fast and Furious" mène toujours la course devant "Le Roi Lion"

Dwayne "The Rock" Johnson, Jason Statham et Idris Elba restent en tête du box-office mondial avec le spin-off de "Fast and Furious". Tout juste sorti en Belgique le 7 août dernier, "Fast and Furious : Hobbs and Shaw" conserve sa place de leader du classement mondial devant le remake live du "Roi Lion" de Disney. Avec plus de 86 millions de dollars supplémentaires, les recettes du film d'action s'élèvent désormais à plus de 330 millions de dollars dans le monde.

Presque un mois après sa sortie dans les salles obscures,"Le Roi Lion" se maintient dans le top 3 du box-office mondial. Après être tombé en troisième position du classement, le remake en live-action du classique de Disney repasse devant le film chinois "Ne Zha" et s'empare de la deuxième place. Le film de Jon Favreau, avec les voix de Beyoncé Knowles-Carter et de Donald Glover au casting vocal original, a engrangé plus de 71 millions de dollars de recettes supplémentaires. Il cumule ainsi plus de 1.334 milliard de dollars de recettes dans le monde.

La déception continue pour Quentin Tarantino qui voit son dernier film "Once Upon a Time in Hollywood" dégringoler à la huitième place du classement. Le long-métrage rassemblant Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie perd trois places au box-office depuis la semaine dernière tout en ramassant au passage un peu plus de 19 millions de dollars. A noter cependant qu'il n'est pas encore sorti dans certains pays, comme la Belgique et la France.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

01. Fast and Furious : Hobbs & Shaw - 86.2

02. Le Roi Lion - 71.4

03. Ne Zha - 64.4

04. The Bravest - 28.8

05. Line Walker 2 - 27.8

06. Scary Stories To Tell in The Dark - 23.3

07. Dora et la Cité perdue - 19.5

08. Once Upon A Time in Hollywood - 19.3

09. Shanghai Fortress - 16.2

10. Comme des bêtes 2 - 15.8