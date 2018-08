Box-office mondial : "En eaux troubles" réalise un raz-de-marée

Jason Statham continue d'être en tête du box-office mondial de ce week-end avec "En eaux troubles". Avec plus de 88.1 millions de dollars cumulés pour son deuxième week-end, le film d'action de Jon Turteltaub prend la tête du classement. Un succès en demi-teinte puisque Tom Cruise réalise tout de même l'exploit de dépasser les 500 millions de dollars de recette dans le monde avec "Mission : Impossible - Fallout", depuis sa sortie. Le sixième opus arrive seulement en quatrième position ce week-end.

Pour sa deuxième semaine consécutive, le film d'action "En eaux troubles" continue de crawler en tête du box-office mondial. Le thriller se maintient à la première place du classement et cumule un peu plus de 88.1 millions de dollars ce week-end. Réalisé par Jon Turteltaub et mené par Jason Statham, Bingbing Li et Ruby Rose, "En eaux troubles" a engrangé plus de 314.1 millions de dollars depuis sa sortie aux Etats-Unis et en Chine. Le film a par ailleurs dépassé les 100 millions de recettes dans l'Empire du Milieu.

Surprise pour "The Island", réalisé par Huang Bo, qui remonte d'une place pour atteindre la deuxième position du box-office mondial. La comédie dramatique chinoise affiche 38.7 millions de dollars de plus ce week-end. Alors qu'aucune date française n'a été pour le moment annoncée, le long-métrage cumule déjà plus de 163.1 millions de dollars de recette depuis sa sortie le 10 août dernier en Chine.

Sixième au classement de la semaine dernière, "Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses" remonte la pente pour atteindre le podium du box-office mondial. Le film d'animation réalise plus de 31.9 millions de dollars de recette lors de ce dernier week-end. Le troisième opus de la saga "Hôtel Transylvanie", dont le premier volet est sorti en 2012, atteint désormais plus de 425.9 millions de dollars dans le monde.

Bien que Tom Cruise n'arrive que sur la quatrième marche avec le nouvel opus de "Mission : Impossible - Fallout", le sixième volet de la franchise a tout de même réalisé l'exploit de dépasser les 500 millions de recette dans le monde depuis sa sortie.

Top 10 du Box-office mondial (en millions de dollars) :

1. En eaux troubles - 88.1

2. The Island - 38.7

3. Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses - 31.9

4. Mission : Impossible - Fallout - 31

5. Crazy Rich Asians - 25.9

6. Equalizer 2 - 20.3

7. Europe Raiders - 19.5

8. Mamma Mia ! Here We Go Again - 18.6

9. Go Brother ! - 17.7

10. Jean-Christophe & Winnie - 16.7



AFP