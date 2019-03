Box-office mondial : "Dragons 3 : Le monde caché" s'envole à la première place

Après une brève domination, "Alita : Battle Angel" laisse sa place de leader à "Dragons 3 : Le monde caché". Le blockbuster produit par James Cameron suit à la deuxième place tandis que le drame "Green Book : Sur les routes du sud" tire profit de son succès aux Oscars pour revenir sur le podium.

Deuxième du classement la semaine dernière, le film d'animation "Dragons 3 : Le monde caché" s'élève à la première place du box-office mondial de cette semaine. Le troisième opus de la franchise "Dragons" a engrangé plus de 82 millions de dollars. Une performance néanmoins en baisse par rapport à la semaine passée où le long-métrage avait récolté plus de 90 millions de dollars. "Dragons 3 : Le monde caché", porté par un casting vocal composé d'America Ferrera ("Ugly Betty"), Cate Blanchett et Jonah Hill, cumule désormais plus de 375 millions de dollars de recettes dans le monde.

Une semaine seulement après avoir dominé le box-office mondial, "Alita : Battle Angel" descend d'une place pour se retrouver une nouvelle fois à la deuxième place du classement. Le film en live-action produit par James Cameron continue tout de même d'attirer les fans de science-fiction et a engrangé plus de 47 millions de dollars. Le blockbuster de Robert Rodriguez affiche plus de 350 millions de dollars de recettes dans le monde depuis sa sortie le 13 février dernier.

Suite à son succès lors de la 91e cérémonie des Oscars, "Green Book : Sur les routes du sud" prend la troisième place cette semaine. Sorti en janvier 2019, le film signé Peter Farrelly avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali bénéficie d'un retour positif suite à son sacre lors de la grand-messe du cinéma en décrochant l'Oscar du meilleur film ainsi que celui du meilleur acteur dans un second rôle. Le long-métrage tiré d'une histoire vraie a amassé plus de 36 millions de dollars, élevant ses recettes mondiales à plus de 188 millions de dollars.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

1. Dragons 3 : Le monde caché - 82

2. Alita : Battle Angel - 47,4

3. Green Book : Sur les routes du sud - 36,6

4. A Madea Family Funeral - 27,1

5. The Wandering Earth - 14,9

6. La Grande Aventure Lego 2 - 12,7

7. Happy Death Day 2 U - 8,7

8. Sang froid - 7,5

9. Fighting with My Family - 7

10. Escape Room - 6,3