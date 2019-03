Box-office mondial : "Captain Marvel" survole le classement

Brie Larson s'impose une nouvelle fois grâce à "Captain Marvel" qui reste sans difficulté sur la première marche du podium. Avec plus de 87 millions de dollars récoltés la semaine passée, le blockbuster américain domine le box-office mondial suivi du thriller "Us" de Jordan Peele, qui le talonne avec 86.9 millions de dollars engrangés. Le remake asiatique "More Than Blue" rétrograde à la troisième position.

Le retour de Jordan Peele au cinéma n'aura pas fait tomber Brie Larson de son piédestal. Pour la troisième semaine consécutive, le blockbuster "Captain Marvel" conserve sa première place au box-office mondial en se rapprochant dangereusement du cap symbolique du milliard de dollars de recettes. Grâce à un peu plus de 87 millions de dollars récoltés la semaine partout dans le monde, les recettes du dernier des films de l'univers Marvel s'élèvent désormais à plus de 910 millions de dollars au total.

Non loin de la première place, le dernier film de Jordan Peele, oscarisé pour "Moonlight" en 2017, se place sur la deuxième marche du podium. Le thriller angoissant "Us", avec Lupita Nyong'o, a engrangé plus de 86.9 millions de dollars. Un sacré démarrage pour ce film sorti seulement le 20 mars dernier en France et le 22 mars aux Etats-Unis.

Le remake du fim sud-coréen "More Than Blue" perd une place dans le classement de cette semaine et se retrouve troisième. Le mélodrame asiatique surprend en amassant un peu plus de 29.7 millions de dollars supplémentaires. En France, le film reste inédit.

A noter que les films oscarisés "Green Book : Sur les routes du sud" et "Bohemian Rhapsody" font encore tous deux partie du top 10 au box-office, un mois après la 91e cérémonie des Oscars.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

1. Captain Marvel - 87.1

2. Us - 86.9

3. More Than Blue - 29.7

4. Five Feet Apart - 14.9

5. Le Parc des Merveilles - 14

6. Dragons 3 : Le monde caché - 12.5

7. Song Of Youth - 11.2

8. Money - 10.3

9. Green Book : Sur les routes du sud - 8.7

10. Bohemian Rhapsody - 7.6