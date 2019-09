Box-office mondial : "Ça : Chapitre 2" flotte à la première place

De retour pour terroriser les spectateurs, le deuxième volet de l'adaptation de "Ca" remporte avec succès la première place du classement mondial, selon les données de Comscore. Le film d'horreur a détrôné "Fast and Furious : Hobbs and Shaw", premier du classement depuis quatre semaines, et devance "Le Roi Lion" des studios Disney grâce à ses 185 millions de dollars de recettes récoltés dès sa sortie au cinéma.

Pour son retour sur au grand écran, Grippe-Sou fait toujours recettes. Avec "Ça : Chapitre 2", Andy Muschietti s'envole à la première place en engrangeant 185 millions de dollars de recettes dès son premier week-end dans les salles obscures, selon les chiffres rapportés par ComScore ce lundi 9 septembre. Pour cet épilogue du classique de Stephen King, le réalisateur argentin s'offre même le luxe de faire mieux que le premier volet qui avait alors récolté un peu plus de 179 millions de dollars de recettes dans le monde dès sa sortie au cinéma en 2017. Reste à savoir si le terrible clown réitérera cet exploit lors de sa sortie en France, ce mercredi 11 septembre.

Derrière, le trio explosif Dwayne Johnson, Jason Statham et Idris Elba résiste tant bien que mal à l'attaque du clown en ne perdant qu'une place au box-office mondial. Leader du classement depuis quatre semaines, le film d'action "Fast and Furious : Hobbs and Shaw" descend sur la deuxième marche du podium en amassant plus de 19,4 millions de dollars supplémentaires. Depuis sa sortie dans les salles obscures en août 2019, le blockbuster de David Leitch a accumulé plus de 719 millions de dollars de recettes dans le monde.

Disney reste présent dans le top 3 du box-office mondial grâce à son classique "Le Roi Lion". Le film d'animation revisité en live-action s'installe à la troisième place en ajoutant 17,6 millions de dollars à son compteur. Depuis sa sortie au cinéma en juillet dernier, le long-métrage signé par Jon Favreau affiche près de 1,6 milliard de dollars de recettes dans le monde.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

1. Ça : Chapitre 2 - 185

2. Fast and Furious : Hobbs and Shaw - 19,4

3. Le Roi Lion - 17,6

4. Once Upon a Time in Hollywood - 15,1

5. La Chute du président - 13,6

6. Ne Zha - 8

7. Good Boys - 7,7

8. Angry Birds : Copains comme cochons - 6

9. Toy Story 4 - 5,4

10. Wedding Nightmare - 4,5