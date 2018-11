Box-office mondial : "Bohemian Rhapsody", champion du classement

Alors qu'il occupait la première place du classement depuis deux semaines, le film d'horreur "Halloween" a perdu sa place de leader pour atterrir sur la troisième marche du podium. Le top du classement est désormais occupé par "Bohemian Rhapsody" avec Rami Malek dans la peau de Freddie Mercury qui a engrangé 122,5 millions de dollars de recettes. En deuxième position, le film de Noël "Casse-Noisette et les Quatre Royaumes" s'impose avec 58,5 millions de dollars.

Rami Malek fait fort avec sa prestation dans la peau du leader de Queen. "Bohemian Rhapsody", le biopic de Freddie Mercury, rafle la première place du box-office mondial avec 122,5 millions de dollars de recette récoltés ce week-end. Un véritable succès pour ce film réalisé par Bryan Singer qui a engrangé 50 millions de dollars après sa sortie sur le sol américain le 2 novembre dernier. L'acteur de "Mr. Robot" y interprète le rôle du chanteur culte du groupe de rock, décédé du sida en 1991 à Londres. Une performance qui impressionne notamment par la ressemblance frappante entre l'acteur et le chanteur.

"Casse-Noisette et les Quatre Royaumes" de Lasse Hallström et Joe Johnston arrive avec surprise à la deuxième place du classement cette semaine. Le film fantastique mené par un casting impressionnant composé de Mackenzie Foy, Keira Knightley, Morgan Freeman, Helen Miren ou encore Richard E. Grant a enregistré 58,5 millions de dollars de recettes ce week-end. Le long-métrage des studios Walt Disney sortira le 28 novembre en France, juste à temps pour les fêtes de fin d'année.

L'esprit d'Halloween plane toujours sur le box-office avec le film d'horreur "Halloween" qui perd sa place de leader mais reste tout de même sur le podium. David Gordon Green signe le retour terrifiant du personnage de Michael Myers et récolte plus de 29,3 millions de dollars supplémentaires. Ce onzième opus de la franchise "Halloween" avec Jamie Lee Curtis totalise à présent plus de 229,6 millions de dollars de recettes depuis sa sortie dans les salles obscures.

A noter que Tom Hardy dans "Venom" persiste dans le top 5 avec plus de 23,4 millions de dollars de plus, augmentant ainsi les recettes mondiales du film d'action à plus de 541,5 millions de dollars.

Top 10 du box-office mondial :

1. Bohemian Rhapsody- 122,5M$

2. Casse-Noisette et les Quatre Royaumes - 58,5M$

3. Halloween - 29,3M$

4. A Star Is Born - 25M$

5. Venom - 23,4M$

6. Yéti & Compagnie - 15,9M$

7. Nobody's Fool - 14,2M$

8. Chair de poule 2 : Les Fantômes d'Halloween - 12,7M$

9. Intimate Strangers (2018) - 10,1M$

10. La Prophétie de l'horloge - 7,7M$