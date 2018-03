Box-office mondial : "Black Panther" toujours en tête

Ils sont toujours numéro 1. Les super-héros du film "Black Panther" gardent la première place du classement au box-office mondial pour leur cinquième semaine d'exploitation. Le dernier-né des studios Marvel domine le marché nord-américain et réalise l'exploit de dépasser le milliard de dollars de recettes dans le monde.

"Un raccourci dans le temps", avec Oprah Winfrey et Mindy Kalling, réalise un bon démarrage pour son premier week-end d'exploitation et se hisse à la deuxième marche du podium avec plus de 39 millions de dollars. Le film sortira le 4 avril en Belgique.

Le thriller "Red Sparrow" avec Jennnifer Lawrence remonte à la troisième place et cumule plus de 82 millions de dollars dans le monde depuis son arrivée dans certains pays le 28 février 2018.

Box-office mondial au 11 mars 2018 :

1. Black Panther - 141.1M$

2. Un raccourci dans le temps - 39.6M$

3. Red Sparrow - 23.85M$

4. Operation Red Sea - 23.84M$

5. Tomb Raider - 14.1M$

6. La Forme de l'eau - 13.7M$

7. Game Night - 13.3M$

8. Pierre Lapin - 11.6M$

9. Detective Chinatown 2 - 11.245M$

10. Strangers : Prey At Night - 10.6M$