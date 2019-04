Box-office mondial : "Avengers : Endgame" signe le plus gros démarrage de tous les temps

Avengers - Endgame - Tellement Ciné (26/04/2019) - 26/04/2019 Il ne se passe plus deux semaines sans que débarque au cinéma un film de super-héros mais Avengers : Endgame est bel et bien celui qui changera la donne ! Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants resserrent les rangs dans ce 22ème film des Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel ! Un an après le succès fracassant d’Avengers : Infinity War (la première partie) Chris Evans (Captain America), Scarlett Johansson (La Veuve noire), Chris Hemsworth (Thor) seront accompagnés de Brie Larson, Captain Marvel en personne pour déjouer la situation… Endgame laisse espérer un final en apothéose et tout laisse à penser que l’un des films les plus attendus de l’année sera aussi le succès mondial de 2019 au box-office ! Rencontre avec l’équipe du film.