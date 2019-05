Box-office mondial : "Avengers : Endgame" devient le deuxième plus gros succès historique

En seulement 11 jours, "Avengers : Endgame" s'est imposé comme le deuxième plus gros succès de l'histoire. Avec près de 2,2 milliards de dollars de recettes récoltés, le dernier film de l'univers Marvel suit de peu "Avatar" et ses 2,7 milliards de recettes. Pour ce deuxième week-end, le long-métrage réalisé par les frères Russo a capitalisé un peu plus de 428 millions de dollars supplémentaires. Le film de super-héros tient quant à lui toujours la tête du box-office mondial de cette semaine et pourrait bien s'imposer comme le plus gros film de tous les temps s'il continue sur sa lancée.

Bien loin derrière, la comédie romantique "Séduis-moi si tu peux" rassemblant Charlize Theron et Seth Rogen se place sur la deuxième marche du podium. Avec un peu plus de 13,3 millions de dollars de recettes récoltés pour son premier week-end d'exploitation, le film de Jonathan Levine passe de peu devant "Capharnaüm" de Nadine Labaki. Nommé pour la Palme d'Or lors du Festival de Cannes en 2018, le film dramatique américano-franco-libanais revient avec 13,1 millions de dollars de plus et se place à la troisième place du classement mondial.

A noter que le dernier film de Guillaume Canet, "Nous finirons ensemble", la suite des "Petits mouchoirs" sortie en 2010, prend la septième place de ce box-office en engrangeant 7 millions de dollars dans le monde. La comédie dramatique avait signé le deuxième meilleur démarrage en France, derrière "Avengers : Endgame", avec 370.691 spectateurs présents dans les salles dès son premier jour.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

1. Avengers : Endgame - 428

2. Séduis-moi si tu peux ! - 13,3

3. Capharnaüm - 13,1

4. The Intruder - 11

5. Uglydolls - 9.4

6. La Malédiction de la Dame Blanche - 9,3

7. Nous finirons ensemble - 7

8. Captain Marvel - 5,4

9. Dumbo - 5,4

10. Le Parc des Merveilles - 4,8