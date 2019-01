Box-office mondial : "Aquaman" passe le milliard de dollars

Roi du box-office depuis sa sortie en décembre 2018, "Aquaman" règne à nouveau sur le classement en engrangeant plus de 45 millions de dollars, permettant ainsi à ses recettes mondiales de dépasser le milliard de dollars. Leader la semaine passée, "Bumblebee" tombe à la place avec 42.3 millions de dollars.

C'est un succès façon raz-de-marée pour Jason Momoa. Le film de James Wan, "Aquaman" est de retour en tête du box-office. Cette semaine, le blockbuster, avec l'interprète de Khal Drogo de "Game of Thrones" dans le rôle principal, a empoché près de 45,1 millions de dollars de plus. Une ascension qui permet à "Aquaman" d'intégrer le cercle très envié des films à plus de 1 milliard de dollars de recettes dans le monde. Depuis sa sortie dans les salles obscures en décembre 2018, "Aquaman" cumule plus de 1.020 milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

En deuxième position cette semaine, "Bumblebee" perd une place, mais engrange tout de même 42.4 millions de dollars de recettes.

Quant à l'adaptation américaine de "Intouchables", "The Upside" entre directement en troisième position en récoltant près de 20.8 millions de dollars cette semaine dans le monde. "The Upside" réussit même l'exploit de dépasser "Aquaman" sur le sol nord-américain en engrangeant plus de 19.5 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada contre 17.2 millions pour le film DC Comics.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

1. Aquaman - 45.2

2. Bumblebee - 42.4

3. The Upside - 20.9

4. Dragon Ball Z Super : Broly - 20.3

5. Spider-Man : Into The Spider-Verse - 18.4

6. Bohemian Rhapsody - 18.3

7. Le Retour de Mary Poppins - 17.8

8. Ralph 2.0 - 17.6

9. The Big Shot - 16.3

10. Creed II - 12.4