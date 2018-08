Box-office mondial : "Ant-Man et la Guêpe" revient en force, "BlacKkKlansman" dégringole

Grâce à sa sortie en Chine, le dernier film de Marvel, "Ant-Man et la Guêpe" décroche la première place du box-office de ce week-end avec 73 millions de dollars cumulés. Le film fantastique est suivi du blockbuster de l'été "En eaux troubles" et de la comédie romantique "Crazy Rich Asians" composée d'un casting 100% asiatique. Tout en bas du classement Spike Lee déçoit avec son très attendu "BlacKkKlansman".

Grâce à sa sortie en Chine sept semaines après celle aux Etats-Unis, le dernier film Marvel revient dans la course et décroche la première position du box-office mondial. "Ant-Man et la Guêpe" revient à la première place du classement en récoltant plus de 73 millions de dollars ce week-end grâce au marché asiatique. Il se place ainsi troisième des meilleurs démarrages 2018 de films hollywoodiens en Chine après "Avengers : Infinity War" avec 201 millions et "Jurassic World : Fallen Kingdom" avec 134 millions.

Le blockbuster de l'été, "En eaux troubles" perd une place par rapport à la semaine dernière. Le film d'action, avec Jason Statham et Ruby Rose, cumule plus de 45,7 millions de dollars ce week-end et décroche ainsi la seconde place du classement. Depuis sa sortie dans les salles obscures, le film d'action de Jon Turteltaub a cumulé 408,6 millions de dollars .

Sur la dernière marche du podium, on retrouve la comédie asiatique "Crazy Rich Asians" de Jon Chu. Cette comédie dramatique, qui met à l'honneur les acteurs d'origine asiatique, enregistre plus de 31 millions de dollars. Le film qui réunit Michelle Yeoh ("Tigre et Dragon"), Ken Yeong ("Community") ou encore Harry Shum Jr. ("Glee") a créé le buzz outre-Atlantique en mettant en lumière le manque d'acteurs et d'actrices d'origine asiatique dans les films hollywoodiens. Il faudra attendre le 10 octobre prochain pour découvrir cette comédie en France.

Enorme déception pour Spike Lee, le réalisateur primé à Cannes pour son film "BlacKkKlansman" ne suscite pas l'intérêt général. Le long-métrage engagé, qui mélange comédie et drame historique, coule à la treizième place du box-office ce week-end. Le film avec Adam Driver et John David Washington ne cumule qu'un peu de plus de 40 millions de dollars dans le monde depuis sa sortie dans les salles obscures.

Top 10 du Box-office mondial (en millions de dollars) :

1. Ant-Man et la Guêpe - 73

2. En eaux troubles - 45,7

3. Crazy Rich Asians - 31

4. Mission : Impossible - Fallout - 21

5. Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses - 20,3

6. Mamma Mia ! Here We Go Again - 13,7

7. Big Brother - 13,6

8. The Equalizer 2 - 13

9. Alpha - 12,3

10. Jean-Christophe & Winnie - 12,2



