Box-office mondial : "Ant-Man et la Guêpe" pique la première place

Le dernier film des studios Marvel arrive en tête du box-office mondial après sa sortie sur le sol américain. "Ant-Man et la guêpe" totalise plus de 161 millions de dollars de recette. Ce deuxième opus du super-héros fourmi, signé Peyton Reed, ne sortira que le 18 juillet prochain en Belgique. Paul Rudd et Evangeline Lilly donnent la réplique à Michael Douglas, Lawrence Fishburne et Michelle Pfeiffer.

Sorti le 5 juillet en Chine, la comédie dramatique "Dying to Survive" décroche directement le deuxième place du podium du box-office mondial. Avec 146 millions de dollars cumulés ce dernier week-end, le long-métrage créé la surprise en passant devant "Les Indestructibles 2" grâce à sa sortie sur le sol chinois.

Le film d'animation des studios Pixar passe de la seconde à la troisième place. Le deuxième volet de la famille de super-héros, "Les Indestructibles 2", cumule pourtant plus de 772,8 millions de dollars au total au box-office mondial depuis sa sortie le 15 juin dernier aux Etats-Unis.

Grosse déception pour "Jurassic World : Fallen Kingdom" qui dégringole à la quatrième place après avoir mené le haut du classement la semaine dernière. Avec plus de 56.1 millions de dollars, le dernier film de la franchise "Jurassic Park" dépasse tout de même le milliard de recette de dollars depuis sa sortie le 6 juin dernier en Belgique.

Top 10 du Box-office mondial (en million de dollars) :

1. Ant-Man et la guêpe - 161

2. Dying To Survive - 146

3. Les Indestructibles 2 - 64.7

4. Jurassic World : Fallen Kingdom - 56.1

5. American Nightmare 4 : les origines - 28

6. Sanju - 13.4

7. Ocean's 8 - 12.9

8. Sicario : La guerre des cartels - 11.1

9. New Happy Dad and Son 3 : Adventure in Russia - 10

10. Animal World - 8.5



AFP