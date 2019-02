Box-office mondial : "Alita : Battle Angel" remporte la bataille

Le film chinois "The Wandering Earth" perd sa place de leader et atterrit sur la troisième marche du podium. "Alita : Battle Angel", produit par James Cameron, s'impose avec plus de 104 millions de dollars de recettes supplémentaires à la tête du box-office mondial, tandis que "Dragons 3 : Le monde caché" remonte jusqu'à la deuxième place avec 90.2 millions de dollars.

Pour son deuxième week-end d'exploitation, "Alita : Battle Angel" s'installe sur la première marche du podium. L'adaptation du manga "Gunnm" écrite et produite par James Cameron a engrangé plus de 104 millions de dollars de plus à son compteur. Depuis sa sortie dans les salles obscures le 13 février dernier, le blockbuster futuriste cumule plus de 263 millions de dollars de recettes dans le monde.

Le film de science-fiction a détrôné la superproduction chinoise "The Wandering Earth", première du classement pendant deux semaines consécutives. A présent, le long-métrage signé Frant Gwo est à la troisième place, ramassant au passage 36.7 millions de dollars supplémentaires. Ses revenus mondiaux s'élèvent désormais à plus de 684 millions de dollars de recettes.

Au milieu, le troisième opus de la saga "Dragons" signe une remontada en passant de la sixième à la deuxième place du box-office mondial. Une performance qui lui permet de récolter plus de 90.2 millions de dollars, portant ainsi ses recettes mondiales à plus de 274.9 millions de dollars. Son concurrent direct, "La Grande Aventure Lego 2", troisième du box-office mondial la semaine dernière, atterrit à la quatrième place et se traîne avec "seulement" un peu plus de 136 millions de dollars de recettes dans le monde.

A noter que seul "Green Book : Sur les routes du sud", tout juste récompensé de l'Oscar du meilleur film, est encore présent dans le top 10 du box-office mondial. Le film dramatique tiré d'une histoire vraie gagne trois places par rapport à la semaine dernière et remporte en même temps un peu plus de 10 millions de dollars de plus.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

1. Alita : Battle Angel - 104.4

2. Dragons 3 : Le monde caché - 90.2

3. The Wandering Earth - 36.7

4. La Grande Aventure Lego 2 - 20.3

5. Happy Death Day 2 You - 11

6. Total Dhamaal - 10.8

7. Green Book : Sur les routes du sud - 10.6

8. Sang froid - 9.2

9. Fighting with My Family - 8.4

10. Pegasus - 8.4