Box-office mondial 2018 : "Avengers : Infinity War" signe le plus gros succès de l'année

Avec la fin de l'année 2018, l'heure est au bilan. "Avengers : Infinity War" s'impose largement comme le film ayant eu le plus gros succès dans les salles obscures. Le blockbuster a dépassé les deux milliards de dollars de recettes dans le monde affirmant ainsi la surpuissance des studios Disney. "Black Panther" et "Jurassic World : Fallen Kingdom" complètent le podium en passant la barre symbolique du milliard de dollars de recettes dans le monde.

C'est une victoire intergalactique pour Marvel. Le blockbuster "Avengers : Infinity War" signe le plus gros succès de l'année au cinéma. Le film des frères Russo a réussi l'exploit de dépasser les deux milliards de dollars de recettes dans le monde. Depuis sa sortie dans les salles obscures, le long-métrage issu de l'univers Marvel a cumulé plus de 2.048 milliards de dollars dans le monde. Un montant phénoménal pour l'industrie cinématographique et en particulier pour les studios Walt Disney, propriétaire de la franchise Marvel. Grâce à cette performance exceptionnelle, la firme de la petite souris parvient une fois de plus à dépasser le cap hallucinant des sept milliards de dollars de recette en 2018. Un exploit que la société avait déjà réalisé en 2016 en établissant le record de 7.6 milliards de recettes.

L'empire de Disney s'impose parmi les autres studios avec les deux meilleurs films de l'année 2018. Derrière "Avengers : Infinity War", un autre film de l'univers Marvel monte sur la deuxième marche du podium. Avec plus de 1.34 milliard de dollars de recettes, c'est "Black Panther" qui remporte la médaille d'argent. Le film de Ryan Coogler n'a cessé de cumuler les records au box-office depuis sa sortie. Il a notamment été le film le plus recherché sur internet pour cette année 2018 et concourra pour le Golden Globe du meilleur film dramatique.

En troisième place, "Jurassic World : Fallen Kingdom" décroche la médaille de bronze. Le blockbuster de Juan Antonio Bayona a engrangé plus de 1.304 milliard de dollars de recettes.

A noter, la très grosse progression de "Bohemian Rhapsody" de Bryan Singer. Sorti en fin d'année, le 31 octobre, le biopic sur Freddie Mercury entre déjà dans la cour des grands en s'illustrant à la neuvième position du classement de l'année 2018. Idem pour "Aquaman" qui, malgré sa sortie tardive (7 décembre), est parvenu à se hisser à la 7e place avec 748,8M$.

Les dix plus gros succès mondiaux au box-office 2018 :

1. Avengers : Infinity War - 2.048md$

2. Black Panther - 1.346md$

3. Jurassic World : Fallen Kingdom - 1.304md$

4. Les Indestructibles 2 - 1.242md$

5. Venom - 855.2M$

6. Mission : Impossible - Fallout - 791M$

7. Aquaman - 748,8M$

8. Deadpool 2 - 735M$

9. Bohemian Rhapsody - 702,5M$

10. Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald - 627,5M$