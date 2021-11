"Bovary" de Jaco Van Dormael décroche six nominations au festival du film de Milan

Le film "Bovary" de Jaco Van Dormael a décroché six nominations au festival du film de Milan. Il s'agit de l'adaptation cinématographique de la pièce de théâtre éponyme de Michaël De Cock, qui est toujours à l'affiche en Belgique. Les comédiens Maaike Neuville et Koen De Sutter incarnent les rôles principaux tant dans la version cinématographique que théâtrale.

plus d'infos sur le site du KVS

"Bovary" a été tourné l'année dernière pendant le confinement. La première au théâtre a été reportée à plusieurs reprises, ce qui a donné l'idée à Michaël De Cock, directeur artistique du KVS, de faire de la pièce un film. Le film sera présenté en avant-première le 26 janvier prochain lors du festival du film d'Ostende mais a d'ores et déjà décroché six nominations pour le festival du film de Milan, qui se tiendra en décembre, a annoncé le KVS vendredi.

Le film de Jaco Van Dormael a ainsi décroché une nomination dans les catégories meilleur réalisateur (Jaco Van Dormael), meilleure actrice (Maaike Neuville), meilleur acteur (Koen De Sutter), meilleur montage (Günter Hoogstyn), meilleure photographie (Juliette Van Dormael) et meilleur film.

"Bovary" qui raconte l'histoire d'une jeune femme malheureuse dans son mariage qui se perd dans les liaisons et les achats compulsifs est une adaptation contemporaine et très libre de "Madame Bovary", le roman mondialement célèbre de l'écrivain français Gustave Flaubert.

Michael De Cock a adapté le roman pour le théâtre tandis que la mise en scène de la Catalane Carme Portaceli montre à quel point l'histoire est toujours d'actualité aujourd'hui.

Jaco Van Dormael a transformé la représentation théâtrale en un téléfilm, le téléthéâtre "Bovary".

Le théâtre, le cinéma et la télévision ont chacun leurs propres lois. Jouer sans public laisse cependant carte blanche au cinéaste et lui permet de briser les frontières entre le théâtre, le cinéma et finalement la télévision