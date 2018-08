"Boogaloo & Graham" : qui de l'oeuf

Un court métrage irlandais plein d’amour à voir sur Arte.

Dans les années 70, près de Belfast, capitale de l’Irlande du Nord, une petite famille vit paisiblement. Le père revient un jour avec un carton qui contient deux poussins pour offrir à ses fils. Jamesy et Malachy sont très heureux et adoptent immédiatement les petits volatiles, qu’ils nomment Boogaloo et Graham, dans le même temps ils deviennent végétariens (sauf pour les saucisses et les burgers). Ils dorment avec eux, les sortent en laisse et les couvent. Leur mère est assez furieuse de devoir supporter cette petite basse-cour chez elle, les deux garçons construisent alors un poulailler à l’extérieur. Mais quand leurs parents leur annoncent qu’ils vont avoir un troisième enfant, les deux frères sont sommés de se débarrasser de leurs deux poulets qui ont bien grandi.

Le film de Michael Lennox a été réalisé en 2014. Particulièrement touchant, "Boogaloo & Graham" est une belle illustration de l’amour d’un père pour ses deux fils. Eux-mêmes démontrent que n’importe quel animal est digne d’amour et de respect. Le court métrage a été nominé pour l'Oscar en 2015 et a obtenu le British Academy Film Award.

Le court métrage "Boogaloo & Graham" (2014) de Michael Lennox est à voir sur Arte.