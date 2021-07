"Black Widow" établit un record post-Covid au box-office nord-américain

Ce spin-off des Avengers , dans lequel Scarlett Johansson incarne Natasha Romanoff, tueuse russe devenue super-héroïne, a aussi engrangé 60 millions de dollars via la plateforme de streaming Disney + et 78 millions à l’international , pour un total ébouriffant de 218 millions. Et le film n’a pas encore commencé à être diffusé en Chine.

Et sur la quatrième marche, s’établit le film d’horreur "American Nightmare 5 : sans limites", cinquième et dernier épisode de la saga "American Nightmare". Le film notamment porté par Ana de la Reguera et Tenoch Huerta, a engrangé 6,7 millions de dollars. Il se déroule dans un futur dystopique où tous les crimes, y compris les meurtres, sont légalisés un jour par an.

"Sans un bruit 2", des studios Paramount, s’est classé en cinquième position avec 3 millions de dollars, ce qui porte ses recettes totales en Amérique du Nord à près de 150 millions.

C’est la première fois, depuis le début de la pandémie de Covid-19, que le box-office nord-américain totalise plus de 100 millions de dollars de recettes, avec 116,8 millions, soit 20% de plus que la semaine passée.

Dans le top 10, on retrouve également :

"Cruella" (2,2 millions de dollars)

"Hitman & Bodyguard 2" (1,6 million)

"Pierre Lapin 2" (1,3 million)

"D’où l’on vient" (630.000 dollars)

"Zola" (620.000 dollars)