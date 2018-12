"Black Panther", film le plus recherché sur Google en 2018

Parmi les mots les plus recherchés sur le moteur de recherche Google à travers le monde, "Black Panther" s'imposent dans la catégorie cinéma tandis que la mort de Stan Lee, le père de Spider-Man, arrive dans le top 3 des personnes décédées.

Avec les fêtes de fin d'année, vient le temps des bilans. Comme chaque année, Google a dévoilé les résultats des recherches les plus effectuées sur son moteur de recherche pour l'année 2018. Des tendances qui peuvent varier selon les pays.

"Black Panther" toujours au top

Premier du classement mondial, américain et français, le film de Ryan Coogler, "Black Panther" s'impose comme le film le plus recherché sur internet pour cette année 2018. Il s'agit du seul long-métrage à réussir cet exploit. Une année charnière pour le blockbuster qui, en plus d'avoir dépassé le milliard de dollars de recettes dans le monde, est en lice pour le Golden Globe du meilleur film dramatique.

"Deadpool 2" s'installe à la deuxième place, suivi par "Venom", "Avengers : Infinity War", le biopic de Freddie Mercury "Bohemian Rhapsody", le premier film de Bradley Cooper "A Star is Born", "Les Indestructibles 2", "La Nonne", "Sans un bruit" et Jurassic World : Fallen Kingdom".

Décédé en novembre 2018, le père de plusieurs supers-héros Marvel, Stan Lee, arrive troisième des personnalités disparues dans le monde. Le dj Avicii et le rappeur Mac Miller le précèdent.

Netflix domine

Du côté des acteurs, c'est Sylvester Stallone qui décroche la première place des acteurs les plus recherchés sur Google dans le monde en 2018. L'acteur de "Creed II" est suivi de près par Logan Paul, un YouTubeur et acteur au centre d'une polémique en début d'année alors qu'il avait filmé le cadavre d'un homme qui s'était suicidé au Japon. Pete Davidson, acteur et humoriste dans la célèbre émission "Saturday Night Live" aux États-Unis et brièvement fiancé à la chanteuse Ariana Grande, décroche la troisième place.

Côté séries, plusieurs séries de Netflix font parties des dix émissions télévisées les plus cherchées sur Google : "Altered Carbon", "The Haunting of Hill House" et "Perdus dans l'espace". Aux Etats-Unis, la série "Roseanne" arrive en tête du classement des séries télévisées les plus recherchées, suite au tweet raciste de son actrice principale. En France, c'est la série télévisée "Les Bracelets rouges" diffusée sur TF1 qui a attisé la curiosité du plus grand nombre.

Pour découvrir les tendances de la Belgique, c'est par ici