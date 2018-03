"Black Panther" devient le film de super-héros le plus lucratif aux Etats-Unis devant "Avengers"

Les super-héros noirs de "Black Panther" ont dépassé les héros de "Avengers" au box-office américain en cumulant plus de 630M$.

Ils ont décidément des super-pouvoirs. Les super-héros de "Black Panther" continuent de battre des records au box-office. Le film de Ryan Coogler est devenu le film de super-héros le plus lucratif du box-office nord-américain, indique Box Office Mojo. Avec plus de 630M$ de recettes cumulés aux Etats-Unis, Black Panther, Killmonger et Nakia surpassent Iron Man, Captain America et Thor qui ont réalisé plus de 623M$ de recettes.

"Black Panther" a également dépassé le dernier "Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi" qui avait engrangé plus de 619M$ sur le sol américain.

Les super-héros noirs de l'univers Marvel se placent ainsi en cinquième position des films les plus lucratifs aux Etats-Unis dont la pole position est toujours dominée par "Star Wars : Le Réveil de la Force", sortie en 2015, avec plus de 936M$ de recette. "Avatar", "Titanic" et "Jurassic World" arrivent respectivement en deuxième, troisième et quatrième position.

"Black Panther" a atteint le milliard de recette dans le monde après seulement 26 jours dans les salles obscures et affiche à présent plus de 1,2md$ au box-office mondial. En France, le long métrage totalise 3,2 millions d'entrées depuis sa sortie le 14 février dernier.