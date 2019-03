Bill Nighy ("Pirates des Caraïbes", "Il était temps", "Love Actually") et Callum Turner ("Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald", "The Borgias") rejoignent Anya Taylor-Joy ("Radioactive", "Glass") qui incarnera l'héroïne principale.

Quatre ans après "Enchantments" de Kelsey O'Brien, dernière adaptation cinématographique en date d'"Emma" de Jane Austen, une nouvelle version de ce roman va voir le jour sur les écrans. Elle sera réalisée par Autumn de Wilde et écrite par Eleanor Catton.

Publié en 1816, le livre raconte l'histoire de la jeune Emma Woodhouse qui veut trouver un mari à la jeune femme qu'elle a recueillie chez elle, Harriet Smith. Mais son inexpérience en la matière lui vaudra des mésaventures.

Miranda Hart, Johnny Flynn, Mia Goth, Josh O'Connor, Rupert Graves, Gemma Whelan, Amber Anderson et Tanya Reynolds complètent la distribution.

Le tournage commencera cette semaine en Angleterre. Le film sera distribué par Focus Features et Universal Pictures International.