“Bigger Than Us” : un documentaire pétri de bonnes intentions

On ne peut pas le nier, "Bigger Than Us" est un film bien intentionné. En compagnie de Melati, une Indonésienne de 18 ans qui combat la pollution plastique depuis qu'elle en a 12, le documentaire de Flore Vasseur nous entraîne de Rio à la Grèce à la rencontre de 6 jeunes militants qui se battent pour un monde meilleur. Difficile de ne pas être sensibles à leurs causes : le mariage forcé, le sauvetage de migrants en Méditerranée, la liberté de la presse, le changement climatique et bien d'autres crises humanitaires font partie de leurs chevaux de bataille. Comme le souligne la phrase qui surplombe l'affiche du film — "Ça commence avec toi" — le but de ce tour du monde est d'encourager la nouvelle génération à prendre exemple sur eux, à ne pas baisser les bras même si l'avenir paraît sombre. Un objectif tout à fait louable, mais qui paralyse tout le film.



Chargé de ses bonnes intentions, le documentaire nous entraîne à travers une série de rencontres qui semblent déjà écrites à l'avance, dans lesquelles chaque militant explique à Melati sa cause, ses espoirs, ses craintes. Leurs interactions manquent cruellement de spontanéité, et dégagent quelque chose de particulièrement artificiel, alors que leurs causes sont bien réelles et interpellantes. Leurs embrassades et leurs conversations, qui sont filmées sous de multiples angles avec plusieurs caméras, donnent fréquemment l'impression d'être mises en scène pour les besoins du film. La voix-off de Melati, qui n'a de cesse de souligner les intentions du documentaire, renforce le sentiment de regarder un film trop construit et trop écrit. À force de vouloir nous convaincre du bien-fondé des causes tout à fait légitimes qu'il évoque, "Bigger Than Us" finit par ressembler à un reportage publicitaire.



On ne peut pas pour autant dire que le film est trompeur. Au contraire, le film fait preuve d'une certaine franchise. Il ne cède pas à l'optimisme naïf qui habite certains documentaires du même genre, mais évite aussi de sombrer dans le défaitisme que d'autres véhiculent. Alarmiste mais inspirant, "Bigger Than Us" nous invite à nous battre pour un monde meilleur, même si l'avenir ne sera sans doute pas radieux. C'est un message important. Dommage qu'il nous soit livré dans un documentaire aussi formaté.

"Bigger Than Us" est à découvrir les salles belges à partir du 29 septembre.