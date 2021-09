"Bigger than us" de Flore Vasseur : quand les gilets de sauvetage ne contiennent que du carton d’emballage

Le film de Flore Vasseur "Bigger than us" sera sur l’écran du Caméo à Namur, en avant première et en présence de la réalisatrice, ce jeudi à 20 heures.

Le film est né de la rencontre de la réalisatrice avec Melati, une jeune Indonésienne qui milite depuis l'âge de 12 ans, et qui combat la pollution plastique qui ravage son pays. Aujourd’hui Melati a 18 ans et ensemble, elles vont partir à la rencontre d’autres jeunes, préoccupés par l’avenir de la planète, et surtout par celui de l’être humain.