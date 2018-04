BIFFF : "Five Fingers for Marseilles", western sud-africain

Au sens strict, le western est un genre cinématographique dont l’action se déroule aux États-Unis lors de la conquête de l’Ouest. Dans la réalité, le genre a eu une telle influence que les films qui se réclament de son nom mais ne se passent ni dans l’Ouest américain ni au XIXe siècle sont nombreux. Exemple particulièrement flagrant : celui de "Five Fingers for Marseilles", présenté au BIFFF mercredi dernier. Ce western attaché aux codes les plus marqués du genre est en effet bien loin de O.K. Corral et de Deadwood… puisqu’il prend place en Afrique du Sud dans les années 90.



Le changement de contexte n’est cependant pas particulièrement dépaysant. Plaines sablonneuses, soleil de plomb et bar miteux constituent l’essentiel de son environnement, qui sera familier à tout amateur de films de cowboys. Nous sommes dans la ville de Marseilles, une bourgade libérée du joug de l’apartheid, mais qui reste étouffée par la corruption, à la merci d’hommes qui imposent leurs lois et règlent leur compte de manière expéditive.



Fidèle aux traditions du western nihiliste, "Five Fingers for Marseilles" se passe allégrement de personnages positifs. Les rôles à jouer sont en effet ceux d’hommes à la moralité plutôt poisseuse, à commencer par Tau, le protagoniste du récit. Criminel ayant fui la ville après avoir tué deux policiers alors qu’il était adolescent, il est de retour à Marseilles, avec la ferme intention de mener une vie tranquille. Drôle d’idée : non seulement il traîne une réputation bien méritée de dangereux gangster (son surnom : le Lion de Marseilles), mais ses anciens amis sont animés d’une rancœur tenace à son égard. Et dans une ville aux mains de la pègre, il n’en faut pas beaucoup plus pour mettre le feu aux poudres.