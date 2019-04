BIFFF debrief : "Zoo", couple au bord de la crise de nerf et apocalypse bébé

La comédie satirique post-apocalyptique était diffusée jeudi soir au BIFFF en présence du réalisateur, du producteur et de l’acteur principal. “Zoo” concourt dans la catégorie Méliès du meilleur film européen.

Dans une grande métropole nordique, un couple bat de l’aile. John, un professeur d’université et Karen, une ancienne employée de la police à la section des preuves, ne s’entendent plus du tout depuis qu’ils ont perdu leur enfant. Karen évite son mari le plus possible et passe sa journée à boire du vin rouge et broyer du noir. Elle s’apprête à le quitter et demander le divorce quand un événement inattendu frappe la ville. Après qu’un projectile troue le toit de leur salle de bain, le couple découvre qu’un avion a foncé et explosé dans l’immeuble en face de chez eux. Dans le même temps, une bande de zombies commencent à dévorer tout les êtres humains aux alentours et les contaminent au passage. Karen et John n’ont pas d’autre choix que se claquemurer dans leur appartement et attendre l’arrivée des secours. Mais ceux-ci se font vraiment attendre, le couple part alors en mission pour trouver des vivres chez leurs voisins. Dans la grande tour, plus personne ne semble rester, hormis les morts-vivants peuplant les couloirs. Dans l’adversité d’une fin du monde annoncée, Karen et John vont devoir se serrer les coudes tout en se poudrant le nez puisqu’ils trouvent dans la cocaïne un peu de poudre aux yeux.