BIFFF debrief : "Terrified", du paranormal sauce argentine

En première européenne jeudi soir, le long métrage de Demian Rugna porte haut les couleurs du cinéma horrifique argentin avec un bon film paranormal. “Terrified” est en compétition internationale et concourt au Prix de la Critique. En 2015, le BIFFF mettait à l’honneur le cinéma de genre sud-américain, avec cinq longs métrages argentins au programme, témoins d’une petite révolution. En effet, alors que les réalisateurs produisent des films horrifiques de plus en plus qualitatifs, le public est lui aussi de plus en plus friand du genre. Après une dure période de crise (l’Argentine a été touchée dès la fin des années 90 et les répercussions se font encore ressentir), les Argentins retournent avec plaisir au cinéma pour les polars, les films frissonnants et à suspens. Cette nouvelle vague du cinéma argentin n’hésite d’ailleurs pas à tacler au passage le système politique et la société chrétienne, qui entrent en collision avec les aspirations d’une époque. Les spectateurs argentins semblent se tourner vers un style cinématographique qui n’en a que faire des conventions.

Demian Rugna fait justement partie de cette nouvelle génération de cinéastes argentins qui veut donner ses lettres de noblesse au cinéma horrifique. Avec son très efficace et technique "Terrified" ("Aterrados" en espagnol), il prouve qu'il est un des réalisateurs sud-américains à suivre de très près ces prochaines années et signe l'un des premiers films de type paranormal de son pays. Dans un petit quartier résidentiel, un homme rentre tranquillement du travail et va retrouver sa femme. Celle-ci semble inquiète et lui raconte avoir entendu des voix. L'homme va se coucher et entend bientôt des bruits tonitruants qui viennent de la maison voisine. Furieux, il va sonner chez son voisin Walter, il l'insulte de tous les noms et va se recoucher. Mais les bruits se font de plus en plus proches et quand il veut aller voir sa femme dans la salle de bain, celle-ci est ensanglantée et balancée d'un coin à l'autre de la pièce par une force surnaturelle. Il est jeté en prison pour le meurtre de sa femme, personne ne croyant à sa version peu conventionnelle. Mais dans le quartier, d'autres phénomènes vraiment très inquiétants se produisent quasiment en même temps : le cadavre d'un petit garçon fauché par un bus revient chez sa mère pour prendre le goûter et Walter est désormais injoignable. Un poltron de policier bientôt à la retraite qui est aussi l'ex compagnon de la mère appelle alors un ami spécialiste du paranormal. Avec deux autres pontes du domaine, ils forment une équipe de chasseurs de preuves. Alors que les Ghostbusters s'installent chacun dans une maison du quartier, les phénomènes s'intensifient et deviennent carrément menaçants…