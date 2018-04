BIFFF debrief : "New Trial", lente rédemption

Après Another Family, Kim Tae-yoon s’attaque à une autre histoire vraie qui met en lumière les failles du système judiciaire en Corée du Sud. New Trial était présenté samedi en première belge, il fait partie de la Compétition Thriller et concourt au Prix de la Critique. C’est un genre qui fait fureur en Corée du Sud, les adaptations de faits réels qui dénoncent des injustices intéressent de plus en plus les réalisateurs. “New Trial” n’échappe pas à la règle puisque le film a attiré près de 2,5 millions de spectateurs en Corée. Le long métrage de Kim Tae-yoon fait suite à Another Family qui dénonçait les conditions de travail au sein des usines Samsung Electronics à travers le destin de Yoon-mi, une jeune femme qui tombe gravement malade après deux ans de labeur dans le grand groupe. Le réalisateur et scénariste coréen a cette fois-ci choisit de s'inspirer d’une autre célèbre affaire : le meurtre d’Iksan, survenu en 2000.

BIFFF debrief : “New Trial” - © Tous droits réservés Le jeune Hyun-woo s’apprête à rentrer chez lui en scooter quand un homme surgit au milieu d’un carrefour. L’adolescent perd le contrôle de son engin et chute tandis que l’homme disparaît. Il aperçoit alors un taxi arrêté au feu dont le conducteur vient d’être poignardé à mort. Quand les policiers arrivent, l’adolescent est immédiatement accusé du meurtre. Lors d’interrogatoires musclés avec la police pourrie locale, Hyun-woo sera forcé à avouer le crime et sera condamné à 16 ans de réclusion. Après avoir purgé 10 ans, le jeune homme est libéré et retourne vivre chez sa pauvre mère aveugle ramasseuse de palourdes. Mais le cauchemar n’est pas fini pour lui puisqu’il doit maintenant payer. A l’époque, une société d’assurance avait prêté une belle somme pour dédommager la famille de la victime et réclame maintenant le quadruple d’intérêt à Hyun-woo, qui était déjà mal parti dans la vie avec son casier judiciaire. En parallèle, un avocat du nom de Joon-young vient de perdre une affaire de recours collectif. Désespéré et alcoolique, il demande de l’aide à un ami avocat. Pour se racheter une réputation, Joon-young va alors récupérer l’affaire du meurtre d’Iksan et tenter de laver le nom de Hyun-woo en demandant un nouveau procès. Au fur et à mesure qu’il met son nez dans le dossier, l’avocat va se rendre compte que le système coréen est totalement gangréné et que les policiers et la justice sont fautifs. Il va s’attacher de plus en plus à son client et si il avait des intentions très égoïstes au départ, Joon-young va se donner corps et âme dans cette affaire.