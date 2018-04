Présenté en première belge et concourant à la compétition internationale, le dernier rejeton du Taïwanais Giddens Ko évoque la violence des jeunes, le harcèlement et le rejet sous des atours de comédie horrifique. Giddens Ko est un romancier et réalisateur prolifique et reconnu à Taïwan et en Asie, il est l'auteur de livres et longs métrages romantiques, des histoires d’adolescents souvent pleines d’hormones et de boutons. Avec “Mon Mon Mon Monsters”, Ko montre son attrait pour un autre genre déjà survolé, la comédie sombre et horrifique, dans laquelle il garde tout de même des protagonistes adolescents. Présenté en première belge, le film se construit autour de l’hyperbole d’un thème très actuel : le harcèlement scolaire.

BIFFF debrief : “Mon Mon Mon Monsters”, la bête humaine - © Tous droits réservés Lin est un jeune lycéen quotidiennement pris pour cible, il est la tête de turc de sa classe. Il est sans cesse insulté, violenté, harcelé, particulièrement par la bande du populaire Ren-Ho, sans que sa professeure ne réagisse. Alors que Lin est accusé d’avoir volé l’argent de la classe, il est assigné à des travaux d’intérêt généraux en compagnie de ses bourreaux. Les quatre garçons doivent donner à manger et faire le ménage de vieilles personnes. Mais au lieu de gentiment effectuer leurs tâches, les lycéens s’amusent des pensionnés. Alors qu’ils repartent de la chambre d’un ancien militaire avec une valise, Ren-Ho, Lin et les autres croisent le chemin de deux créatures sanguinaires, des femmes sauvages et mangeuses d’humains. L’une d’elle est renversée par une voiture en les poursuivant et la bande décide de capturer le monstre. La petite cannibale est attachée et torturée, on découvre que le chef Ren-Ho a un réel problème de violence. Dans la confidence, Lin est introduit dans la bande et doit à son tour s’amuser de la créature. Le jeune homme est mal à l’aise et fera tout pour la garder en vie, jusqu’à lui donner son propre sang. En parallèle, la grande soeur du monstre remue ciel et terre pour retrouver sa cadette, jusqu’à décimer une partie de la population locale.