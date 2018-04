BIFFF debrief : "Ghostland", frissonnant, efficace et sans contrefaçon

Le Brussels International Fantastic Film Festival est la réunion incontournable pour les adeptes de frissons et d’hémoglobine. Chaque année depuis maintenant 36 ans, la programmation met à l’honneur des petites pépites du genre, des films primés ou carrément mauvais, le tout dans une ambiance joviale et bruyante. Pour l’ouverture du BIFFF, outre un show de pole dance et l’habituel discours d’ouverture du directeur Guy Delmote, les 1700 spectateurs étaient venus pour Ghostland, la terreur franco-canadienne qui vient de recevoir le Grand Prix de Gérardmer début février. Le film est réalisé par Pascal Laugier qui nous avait déjà bien angoissé avec Martyrs en 2008 et qui nous a chanté sa plus belle Javanaise avant la projection.

BIFFF debrief : “Ghostland”, frissonnant, efficace - © Tous droits réservés

Pauline, une quarantenaire d’origine française incarnée par Mylène Farmer, vient d’hériter d’une maison perdue dans la campagne américaine. Avec ses deux filles Vera et Beth, elle décide d’y aménager. Sur la route, Beth, passionnée d’histoires sordides, s’attarde sur un fait divers relaté par un journal local : un tueur s’attaquerait à des familles, il liquiderait les parents et épargnerait les petites filles. Pauline, Vera et Beth arrivent dans leur nouvelle demeure. Poussiéreuse et remplie de poupées très douteuses, la bâtisse de la vieille tante Clarisse n’est pas particulièrement accueillante. Alors qu’un camion de glaces croisé plus tôt sur la route se gare devant la maison, la vie de la famille ne sera plus jamais la même. Deux personnes armées de mauvaises intentions font irruption dans le foyer. Alors que Beth est pétrifiée par la peur, sa soeur reste seule avec un homme à l’apparence d’ogre et sa mère se bat à l’étage. Les deux filles aux personnalités déjà radicalement différentes vont alors encore plus s’éloigner, l’une deviendra romancière à succès et l’autre restera traumatisée par l’évènement, revivant sans cesse l’atroce nuit. Alors que son dernier ouvrage vient de paraître “Incident in a Ghost Land”, Beth retourne voir sa mère et sa soeur qui habitent toujours dans la maison de poupée, 16 ans après. Les mondes de Beth et de Vera vont alors entrer en collision.

Avec un scénario classique du genre mais particulièrement efficace, un univers glauque et enfantin, Pascal Laugier parvient à nous tenir en haleine durant toute la durée du film. Ghostland est porté par un trio d’actrices talentueuses avec une mention spéciale à Mylène Farmer, inattendue mais rayonnante en mère de famille badass. Les ingrédients d’un bon film d’horreur sont réunis et malgré l’entracte forcée suite à un problème de son, Ghostland a ouvert en fanfare la 36e édition du BIFFF.