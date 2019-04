BIFFF debrief : "Freaks", une fable politique qui fait un effet monstre

Le long métrage de Zach Lipovsky et Adam B. Stein clôturait la compétition internationale samedi soir.

Freaks est né de la frustration et de l’amitié de ses deux scénaristes et réalisateurs. Zach Lipovsky et Adam B. Stein se sont rencontrés lors d’une émission de télé-réalité (On the Lot) dirigée par Steven Spielberg et Mark Burnett. Ce concours de réalisation ne leur a pas vraiment amené la gloire mais plutôt une belle amitié. A la fin de l’aventure, chacun a poursuivi sa carrière tout en gardant contact. Se sentant dépossédés de la plupart de leurs projets, ils ont décidé de réalisé un film ensemble. Après des kilomètres de balades et des litres de cafés, Zach et Adam sont parvenus à accoucher de Freaks, un projet un peu fou qui mêle le thriller à la science-fiction.

L’histoire est celle de Chloé (Lexy Kolkler), une petite fille vive de 9 ans aux cheveux emmêlés. Elle vit dans une maison délabrée avec son père (Emile Hirsch) qui l’empêche d’en sortir, décrétant que le monde extérieur est trop dangereux. Chloé entend tous les jours le camion de glaces s’arrêter devant chez elle et envie l’existence parfaite de ses voisins d’en face. La petite commence à en vouloir à son père qui semble un peu avoir perdu le sens des réalités. Elle profite de l’état d’inconscience de son père pour rejoindre le vendeur de glaces et découvrir la vie en dehors de sa maison. La luminosité, les roses, la sensation du béton sous ses pieds, tout est nouveau pour Chloé, mais elle découvre aussi la violence extérieure. L’homme aux cornets de glaces lui révèle alors à quel point elle est spéciale, comme sa mère. Elle apprend aussi que la société est divisée entre les gens dits “normaux” et les “monstres” ou “anormaux” pris en charge par le gouvernement. Le récit prend alors des atours dystopiques.

Attention, ce qui suit peut être considéré comme un spoiler.