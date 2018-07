"Bienvenue à Zombieland 2" : Emma Stone et Jesse Eisenberg de retour dans la suite

Neuf ans après la sortie du premier volet en 2009, Sony Pictures a réussi à réunir son casting d'origine dans un film réalisé par Ruben Fleischer, déjà aux commandes du long-métrage initial.

Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg et Abigail Breslin confirmés, le tournage de "Bienvenue à Zombieland 2" est prêt à commencer en janvier pour une sortie dans les salles américaines en octobre 2019, à l'occasion du dixième anniversaire du film original, note Rolling Stone.

"Bienvenue à Zombieland" est une comédie horrifique qui suit la rencontre de quatre personnages qui tissent des liens après qu'un virus a transformé la plupart des êtres humains en zombies. Jesse Eisenberg incarne Colombus, un survivant geek, Woody Harrelson est le violent Tallahassee, tandis que Emma Stone et Abigail Breslin jouent les sœurs Wichita et Little Rock.

Ce premier opus fut un succès surprise au box-office générant plus de 100 millions de dollars de recettes dans le monde alors que le budget du film était inférieur à 24 millions de dollars.

"Bienvenue à Zombieland 2" conduira le quatuor à la Maison Blanche et au cœur de l'Amérique tout en étant confronté à de nouveaux zombies qui ont évolué depuis le premier long-métrage.